دوري أبطال أوروبا
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1 - 3
ن م
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Kevin Kelsy 13'
Wenderson Galeno 8', 15'Mehdi Taremi 29'
(ش١ 1-3) (ن م 1-3)

شاختار دونيتسك v بورتوالنتائج والإحصائيات,