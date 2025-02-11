دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 2
ن م
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A. Kuol 70'
الفارو غونزاليس سوبيرون 64', 79'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

سينترال كوست مارينرز v جوهور دار التعظيمالنتائج والإحصائيات,

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