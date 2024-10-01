دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 2
ن م
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L. Mauragis 90' + 5'
Bissoli 30'كورتيس جود 50'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

سينترال كوست مارينرز v بوريرام يونايتدالنتائج والإحصائيات,