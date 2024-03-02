دوري أبطال إفريقيا
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6 - 0
ن م
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سايدي نتيبازونكيزا 7'Pa Omar Jobe 14'Kibu Denis 22'Clatous Chama 76'Ladaki Chasambi 86'Fabrice Luamba Ngoma 89'
(ش١ 3-0) (ن م 6-0)

سيمبا v جالاكسيالنتائج والإحصائيات,