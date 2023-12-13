دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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Luis Palma 33' (جزاء)Gustaf Lagerbielke 90' + 1'
Yankuba Minteh 82'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

سيلتيك v فينوردالنتائج والإحصائيات,