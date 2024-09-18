دوري أبطال أوروبا
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5 - 1
ن م
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L. Scales 17'K. Furuhashi 47'A. Engels 56' (جزاء)D. Maeda 70'A. Idah 86'
كيفين فيمر 60'
(ش١ 1-0) (ن م 5-1)

سيلتيك v سلوفان براتيسلافاالنتائج والإحصائيات,