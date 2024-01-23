كأس ملك إسبانيا
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1 - 2
ن م
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Luca de la Torre 90' + 2'
ميكيل أويارزابال 2'Sheraldo Becker 66'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

سيلتا فيجو v ريال سوسييدادالنتائج والإحصائيات,