دوري المؤتمر الأوروبي
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1 - 1
انتهت
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باري برونر 82'
كريستوف بياتيك 74'
(½ 0-0) (انتهت 1-1)

سيركل بروج ضد Istanbul Basaksehirالنتائج والإحصائيات,