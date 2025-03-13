دوري المؤتمر الأوروبي
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2 - 0المجموع 2 - 3
انتهت
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هانيس فان دير بروجين 8'F. Augusto 50'
(½ 1-0) (انتهت 2-0)

سيركل بروج ضد ياجييلونيا بياليوستوكالنتائج والإحصائيات,