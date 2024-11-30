الدوري المصري الممتاز
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4 - 1
ن م
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Zalaka 3', 57', 81'I. Issa 56'
J. Ngwem 62'
(ش١ 1-0) (ن م 4-1)

سيراميكا كليوباترا v مودرن سبورتالنتائج والإحصائيات,