الدوري المصري الممتاز
team-logo
4 - 2
ن م
team-logo
Yasser Rayan 41'Sodiq Awujoola 73'John Ebuka 76'Mostafa Dowidar 88' (هدف عكسي)
Ahmed Amin 87'Ahmed Hawash 90' + 1'
(ش١ 1-0) (ن م 4-2)

سيراميكا كليوباترا v إنبيالنتائج والإحصائيات,