الدوري المصري الممتاز
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2 - 0
ن م
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Ahmed El Shemi 39' (هدف عكسي)Yasser Rayan 65'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

سيراميكا كليوباترا v المقاولون العربالنتائج والإحصائيات,