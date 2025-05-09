الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
انتهت
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I. Issa 64'A. Belhadji 90' + 4'
N. Mansy 14'S. Jaziri 70'
(½ 0-1) (انتهت 2-2)

سيراميكا كليوباترا ضد الزمالكالنتائج والإحصائيات,