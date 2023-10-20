الدوري المصري الممتاز
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4 - 0
ن م
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Mahmoud Mohamed 8'محمد إبراهيم 22' (جزاء)Ahmed Kendouci 34', 36'
(ش١ 4-0) (ن م 4-0)

سيراميكا كليوباترا v الداخليةالنتائج والإحصائيات,