الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
ن م
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Sodiq Awujoola 4'Yasser Rayan 40'
Youssry Wahid 37'
(ش١ 2-1) (ن م 2-1)

سيراميكا كليوباترا v الجيشالنتائج والإحصائيات,