الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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Ahmed Kendouci 58'
حنفى ياسر 33'Mohamed Kafsha 90' + 1'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

سيراميكا كليوباترا v الأهليالنتائج والإحصائيات,