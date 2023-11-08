كأس ملك إسبانيا
team-logo
3 - 4
ن م
team-logo
Juan Silva 12'Hugo Diaz 90' + 3', 90' + 7'
Leandro Martinez 38'Jon Cabo 52', 98'Alvaro Gete 73'
(ش١ 1-1) (ن م 3-3) (و إ 3-4)

سيجوفيانا v سيساتوالنتائج والإحصائيات,