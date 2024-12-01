كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 2
ن م
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كونور ويلكينسون 12'
عمر سوومني 15'D. Imray 61'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

سوليهال موورز v برومليالنتائج والإحصائيات,