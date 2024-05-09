الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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Junior Ajayi 90' + 5' (جزاء)
Mohamed Samir 15' (جزاء)Shady Hussein 61'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

سموحة v زدالنتائج والإحصائيات,