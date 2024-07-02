الدوري المصري الممتاز
team-logo
2 - 3
ن م
team-logo
Hossam Hassan 15' (جزاء)Fady Farid 90' + 1'
Fiston Mayele 45' + 2'Mahmoud Marei 72'Fagrie Lakay 79'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

سموحة v بيراميدزالنتائج والإحصائيات,