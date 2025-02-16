الدوري المصري الممتاز
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1 - 4
ن م
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A. El Ouady 47'
A. Rayan 21'Y. Annor 61'أسامة فيصل 75' (جزاء), 87'
(ش١ 0-1) (ن م 1-4)

سموحة v البنك الأهليالنتائج والإحصائيات,

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