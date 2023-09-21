Conference League
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2 - 1
ن م
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فلاديمير فايس 54'Aleksandar Cavric 74'
Deni Pavlovic 48'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

سلوفان براتيسلافا v كالكسفيكالنتائج والإحصائيات,