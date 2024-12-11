دوري أبطال أوروبا للسيدات
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0 - 3
انتهت
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S. Bruun 30', 71'A. Redondo 85'
(½ 0-1) (انتهت 0-3)

سلتيك ضد ريال مدريد للسيداتالنتائج والإحصائيات,