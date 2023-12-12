كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 4
ن م
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ريان كوالتر 29'L. Colville 86'
T. Omotoye 34'C. Morton 55'S. Robertson 83'ماثيو ستيفنز 89'
(ش١ 1-1) (ن م 2-4)

سكاربوروف أثليتيك v فوريست جرينالنتائج والإحصائيات,