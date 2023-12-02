كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 1
ن م
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جايمي ريد 69'
F. Ojo 76' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

ستيفيناج v بورت فايلالنتائج والإحصائيات,