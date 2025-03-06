الدوري الأوروبي
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1 - 3
انتهت
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ألكسندرو بالوتا 68'
نيكولاس تاجليافيكو 30'مالك فوفانا 86', 89'
(½ 0-1) (انتهت 1-3)

ستياوا بوخارست ضد ليونالنتائج والإحصائيات,