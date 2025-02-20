الدوري الأوروبي
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2 - 0المجموع 4 - 1
انتهت
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خوري كيسوتي 30'ديفيد ميكوليسكو 81'
(½ 1-0) (انتهت 2-0)

ستياوا بوخارست ضد باوك سالونيكيالنتائج والإحصائيات,