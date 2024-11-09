الدوري الفرنسي
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1 - 3
ن م
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G. Doue 29'
E. Ben Seghir 79' (جزاء), 89'G. Ilenikhena 90' + 1'
(ش١ 1-0) (ن م 1-3)

ستراسبورج v موناكوالنتائج والإحصائيات,