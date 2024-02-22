الدوري الأوروبي
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1 - 1مجم 4 - 2
ن م
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Viktor Gyoekeres 13'
سيلفير غانفولا ميبوسي 84' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

سبورتنج لشبونة v يونج بويزالنتائج والإحصائيات,