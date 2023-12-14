الدوري الأوروبي
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3 - 0
ن م
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Viktor Gyoekeres 39'Goncalo Inacio 60', 70'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

سبورتنج لشبونة v شتورم جراتسالنتائج والإحصائيات,