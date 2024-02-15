الدوري الأوروبي
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2 - 4
ن م
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Simon Banza 44'جواو موتينيو 90' + 1' (جزاء)
Marko Jankovic 21' (جزاء)Abdellah Zoubir 54', 69'Juninho 65'
(ش١ 1-1) (ن م 2-4)

سبورتنج براجا v إف ك كاراباكالنتائج والإحصائيات,