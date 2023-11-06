دوري أبطال آسيا النخبة
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9 - 0
ن م
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فرشيد طالبي 8'Reza Asadi 59'Mohammadjavad Hosseinnejad 60', 90' + 3'Mohammad Ghorbani 62'Ramin Rezaeian 71'Issa Alekasir 79' (جزاء), 87'Shahriar Moghanlou 82'
(ش١ 1-0) (ن م 9-0)

سباهان v أجمكالنتائج والإحصائيات,