دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 3
ن م
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Ramin Rezaeian 37'
مالكوم 57'ألكساندر ميتروفيتش 90' + 4'Abdullah Al Hamddan 90' + 7'
(ش١ 1-0) (ن م 1-3)

سباهان v الهلالالنتائج والإحصائيات,