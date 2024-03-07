الدوري الأوروبي
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1 - 5
ن م
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كونور برادلي 46' (هدف عكسي)
أليكسيس ماك اليستير 6' (جزاء)داروين نونيز 25', 45' + 3'لويس دياز 53'دومينيك سوبوسلاي 90' + 4'
(ش١ 0-3) (ن م 1-5)

سبارتا براغ v ليفربولالنتائج والإحصائيات,