الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 3
ن م
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C. Archer 8'J. Aribo 28'
F. Buonanotte 64'جيمي فاردي 74' (جزاء)جوردان آيو 90' + 8'
(ش١ 2-0) (ن م 2-3)

ساوثامبتون v ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,