الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
جاك ستيفنس 14'
إيميل سميث روي 72'ريان سيسيغنون 90' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

ساوثامبتون v فولهامالنتائج والإحصائيات,