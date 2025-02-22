الدوري الإنجليزي الممتاز
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0 - 4
ن م
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J. Pedro 23'G. Rutter 56'K. Mitoma 71'J. Hinshelwood 82'
(ش١ 0-1) (ن م 0-4)

ساوثامبتون v برايتونالنتائج والإحصائيات,

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