دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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Justine Kielland 34'Signe Gaupset 90' + 4'
Amel Majri 6'Ada Stolsmo Hegerberg 13' (جزاء)
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

ساندفايكين v Lyonالنتائج والإحصائيات,