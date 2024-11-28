Conference League
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2 - 2
ن م
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M. Cisse 31'C. Konietzke 65'
M. Pantovic 40', 53'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

سانت جالين v TSC Backa Topolaالنتائج والإحصائيات,