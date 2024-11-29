الدوري الألماني
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3 - 1
ن م
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مانوليس سالياكاس 25'M. Guilavogui 56'J. Eggestein 85'
P. Harres 90' + 1'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

سانت باولي v هولشتاين كيلالنتائج والإحصائيات,