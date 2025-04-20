الدوري الألماني الدرجة الأولى
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1 - 1
انتهت
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كارلو بوخلفة 78'
باتريك شيك 32'
(½ 0-1) (انتهت 1-1)

سانت باولي ضد باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,