الدوري الفرنسي
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0 - 2
ن م
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عبد الله توري 57' (جزاء)A. Sangante 67'
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

سانت إيتيان v لو هافرالنتائج والإحصائيات,