دوري أبطال أوروبا
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0 - 2
ن م
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ميكيل أويارزابال 7'برايس مينديز 27'
(ش١ 0-2) (ن م 0-2)

سالزبورج v ريال سوسييدادالنتائج والإحصائيات,