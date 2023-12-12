دوري أبطال أوروبا
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1 - 3
ن م
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Luka Sucic 57'
أنخيل دي ماريا 32'رافا سيلفا 45' + 1'Arthur Cabral 90' + 2'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

سالزبورج v بنفيكاالنتائج والإحصائيات,