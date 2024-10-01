دوري أبطال أوروبا
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0 - 4
ن م
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A. Sima 24', 70'M. Camara 66'M. Pereira-Lage 75'
(ش١ 0-1) (ن م 0-4)

سالزبورج v بريستالنتائج والإحصائيات,