Conference League
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1 - 3
ن م
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Daniel Alefirenko 74'
ديريك لوكاسين 7'دور بيريتز 26', 43'
(ش١ 0-3) (ن م 1-3)

زوريا v مكابي تل أبيبالنتائج والإحصائيات,