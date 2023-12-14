Conference League
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4 - 0
ن م
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Eduardo Guerrero 2'دامير مومينوفيتش 11' (هدف عكسي)Petar Micin 19'Igor Gorbach 76'
(ش١ 3-0) (ن م 4-0)

زوريا v برايدابليكالنتائج والإحصائيات,