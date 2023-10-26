Conference League
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1 - 2
ن م
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Nemanja Bilbija 30'
Slobodan Jakovljevic 32' (هدف عكسي)Blaz Kramer 62'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

زرينيسكي موستار v ليجيا فارسزاواالنتائج والإحصائيات,