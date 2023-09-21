Conference League
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4 - 3
ن م
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Zvonimir Kozulj 48', 81'Josip Corluka 68'Aldin Hrvanovic 71'
Myron van Brederode 10'Sven Mijnans 32'Dani de Wit 44'
(ش١ 0-3) (ن م 4-3)

زرينيسكي موستار v أي زد ألكمارالنتائج والإحصائيات,