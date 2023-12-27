الدوري المصري الممتاز
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3 - 1
ن م
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Shady Hussein 45' + 6'Mostafa Ziko 67'Mohamed Samir 73'
Mohab Yasser 88' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

زد v الداخليةالنتائج والإحصائيات,